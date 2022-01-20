Госдума одобрила законопроект об изменении распределения пожарных подразделений

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона “О пожарной безопасности”». Постановление об этом опубликовано в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Документ предусматривает изменение принципа распределения пожарных подразделений.

Правительство России внесло законопроект в Госдуму 28 октября 2021 года. Документ был направлен в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Комитет рассмотрел акт в ноябре и предложил совету Госдумы включить его в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2021 года (декабрь).

Депутаты должны были рассмотреть законопроект еще 21 декабря 2021 года, но это сделали. Нормативный акт в итоге был одобрен на пленарном заседании 18 января.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 16.02.2022). Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении», – сообщается в постановлении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Напомним, в планах правительства – изменить размещение пожарных подразделений с учетом административно-территориального принципа, численности населения, экономического и производственного потенциала населенных пунктов.