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Фото: http://rbcua.com/ парковка

В России обновили правила пожаробезопасности в отношении автостоянок

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

В России с 1 марта 2022 года вступает в силу новый единый свод правил «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». Приказ о введении СП 17 декабря 2021 года подписал временно исполняющий обязанности министра МЧС России Александр Чуприян.

Как сообщает информационно-правовой портал «Гарант», нормативный акт заменит СП «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» и ряд отдельных норм.

Свод правил разработали специалисты ВНИИПО МЧС России. Документ вводится впервые. Он предусматривает требования к зданиям, сооружениям и пожарным отсекам, объемно-планировочным и конструктивным решениям, к системам инженерно-технического обеспечения и противопожарной защиты, стоянкам автомобилей.

Новый свод правил будет применяться при строительстве, капитальном ремонте, проектировании, реконструкции, техперевооружении автостоянок.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

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