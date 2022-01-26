«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ищет подрядчика для огнезащиты объектов

Компания «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (Волгоград) 24 января объявила конкурс на проведение огнезащитного покрытия оборудования УЭТО и зданий Волгоградской ТЭЦ-2. Работы необходимо выполнить с использованием материалов российского производства.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, цена контракта составляет 5 млн рублей без НДС. В эту сумму входит выполнение следующих работ: очистка поверхностей, огрунтовка металлических поверхностей, огнезащитное покрытие. Кабели необходимо покрыть огнезащитным составом «КЛ-1», металлические поверхности – «Огракс-В-СК». Заказчик прописал количество используемых материалов.

Для выполнения работ потребуется 202 кг растворителя марки №646, 0,24 тонны красно-коричневой грунтовки ГФ-021, 0,04 тонны нефтяного ксилола марки А, 3,4 тонны огнезащитного ЛКМ «Огракс-В-СК» и 2,2 тонны материала «КЛ-1».

Работы необходимо выполнить с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

Заказчик отмечает, что доступ на объекты «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» возможен только при предъявлении действующего QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо ПЦР-теста, сделанного за три дня до визита.

Заявки от участников тендера принимаются до 16:00 по Москве 15 февраля. «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» подведет итоги аукциона 28 февраля.