В Великобритании запустили общую систему пожарной сигнализации

Британская охранная компания Prime Secure запустила первую в Великобритании доступную беспроводную общую систему пожарной сигнализации V-Fire. Об этом сообщает издание Property Investor Today.

После трагического пожара в Grenfell Tower (произошел 14 июня 2017 года) тысячи арендаторов по всей стране решили обезопасить себя. Жильцы провели пожарную сигнализацию либо наняли дежурного пожарного. Сейчас пожарные дежурят на каждом этаже зданий с опасной облицовкой и круглосуточно патрулируют объекты. В среднем расходы на такие меры безопасности превышают 340 тыс. фунтов стерлингов в год на шестиэтажное здание. В неделю расходы на дежурных пожарных составляют от 12 тыс. до 45 тыс. фунтов стерлингов на каждое здание.

Охранная компания предложила альтернативу: арендовать беспроводную систему пожарной сигнализации. Как утверждает инициатор проекта, систему V-Fire можно легко и быстро установить на объект. Ее высокотехнологичный центр способен отслеживать и контролировать любое количество тепловых извещателей, сертифицированных по стандарту BS EN54.

«Арендованная система сигнализации сводит на нет необходимость в этих дорогих пожарных, которые требуются для более чем 460 зданий по всей Великобритании, что, по оценкам компании, позволит арендатору сэкономить в среднем 82%», – отмечает издание.

Жители могут арендовать систему V-Fire с возможностью ее удаления либо преобразовать ее в обычную пожарную сигнализацию в будущем, если изменятся строительные нормы.