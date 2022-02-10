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Фото: https://orenburzhie.ru/вокзал Оренбург

Прокуратура наказала «РЖД» за нарушения пожаробезопасности

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

В Оренбургской области транспортная прокуратура оштрафовала на 100 тыс. рублей компанию «РЖД» за нарушения пожарной безопасности.  На объектах с массовым пребыванием людей отсутствовало противопожарное оборудование.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, надзорное ведомство провело проверку локомотивного депо города Бузулук, постов электрической централизации, станций Погромное, Заводская, вокзала Оренбург и отделения железной дороги Оренбургского территориального управления. В ходе проверки были выявлены нарушения пожарной безопасности.

«Установлено, что в нарушение закона помещения не оборудованы пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам проверки «РЖД» было внесено представление об устранении нарушений и возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей. «РЖД» отчасти устранили нарушения, обеспечив своих сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Поэтому Оренбургский транспортный прокурор обратился в суд с требованием понудить компанию оборудовать здания сигнализацией и системой оповещения. Суд полностью удовлетворил иск ведомства.

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