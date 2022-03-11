Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки

Правительство России ввело мораторий на проведение плановых проверок. Исключение касается объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска.

Об этом следует из постановления кабмина от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего постановления», – говорится в документе.

Проведение плановых проверок, в том числе в рамках государственного пожарного надзора, допускается следующих организаций: школы, детские сады, лагеря, санатории, родильные дома, перинатальные центры, дома-интернаты.

Документ вступает со дня его официального опубликования, то есть с 10 марта.