В Колорадо ужесточают требования к огнестойкости зданий

В округе Боулдер (штат Колорадо, США) местные власти ужесточили требования пожарной безопасности к новым домам. Причиной изменений стал пожар, уничтоживший почти 600 домов в декабре 2021 года.

Как сообщает издание Colorado Sun, новые требования предполагают повышение огнестойкости конструкции зданий. Водосточные трубы и желоба должны быть изготовлены из негорючего материала и снабжены средствами для предотвращения скопления мусора. В крыше должно быть пространство между кровельным покрытием и настилом. Пространство на концах карниза должно быть защищено от огня, чтобы предотвратить попадание пламени или угольков, или иметь один слой из 72 фунтов (32,4 кг).

Неперфорированный защитный лист с минеральной поверхностью необходимо установить поверх горючего настила. Лист должен соответствовать стандарту ASTM D 3909. Дымоходы, обслуживающие камины, барбекю, мусоросжигательные печи или декоративные отопительные приборы, в которых используется твердое или жидкое топливо, должны быть защищены искрогасителем. Заборы и ограждения необходимо изготавливать из негорючих материалов и устанавливать на расстоянии 3 футов (0,9 метра) от стен.

Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.

Власти отмечают, что правила касаются только новых домов. Кроме того, округ приостановил до июня выдачу разрешений для новых зданий или жителям, планирующим перестроить дома, если они не согласятся на новые правила.