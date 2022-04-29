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Фото: https://minobrnauki.gov.ru

Кабмин обновил список стандартов во исполнение ФЗ о пожарной безопасности

Наталья Кузнецова 5 часов назад В России, Новости

Правительство России обновило список национальных стандартов, содержащих правила испытаний, необходимые для применения ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В документ вошли стандарты, утвержденные с 2019 года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2022 № 1014-р было опубликовано на официальный интернет-портале правовой информации 27 апреля. В нормативном акте приведен перечень национальных стандартов, состоящий из 229 документов. В обновленный список вошли как старые ГОСТы, так и новые.

Предполагается применять, в частности, такие стандарты, как:

  • ГОСТ 15898-70 «Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости»;
  •  ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем»;
  • ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;
  • ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
  • ГОСТ 34714-2021 (ISO 7076-5:2014) «Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний»;
  • ГОСТ Р 59693-2021 «Покрывала для изоляции очага возгорания. Общие технические требования. Методы испытаний»;
  • ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
  • ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
  • ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»
  • ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

С полным текстом распоряжения правительства России вы можете ознакомиться на «Огнепортале»

 

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