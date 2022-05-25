В Турции возбудили уголовное дело в отношении поставщика поддельного огнестойкого стекла

В Турции суд приговорил нарушителя к тюремному заключению без отсрочки исполнения приговора поставщика поддельного огнестойкого стекла. Товар после возбуждения уголовного дела был изъят из больниц, где были установлены эти стекла.

Как сообщает ManagingIP, делом занималось юридическое агентство Gün and Partners. Юристы получили фотографию какого-то огнеупорного стекла от мирового производителя этой продукции. Логотип товарного знака был просто напечатан на стекле. Некоторые несоответствия указывали на то, что это был явно поддельный продукт. Расследование показало, что поддельные стекла были установлены во многих больницах. В помещении компании-фальсификатора были обнаружены несколько единиц поддельной продукции.

Тогда агентство подало заявление о возбуждении уголовного дела и запросила у суда ордер на обыск для изъятия продукции, хранящейся на территории компании. Однако суд отклонил наш запрос из-за отсутствия доказательств, и прокурор вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Юристы приступили к поиску доказательств в рамках гражданского судопроизводства в местном суде по гражданским интеллектуальным правам. Им удалось выявить и изъять поддельные продукты посредством вынесения судебного запрета. Получив заключение экспертизы, специалисты подали новое заявление о возбуждении уголовного дела и одновременно проинформировали Министерство здравоохранения и руководство больниц об угрозе угроза здоровью и безопасности населения.

Минздрав начал расследование, которое охватило все больницы Турции, и выявил еще несколько медучреждений, где использовались поддельные стекла. Это привело к официальным испытаниям на огнестойкость, проведенным лабораториями Турецкого института стандартов.

«Испытания показали, что изделия изготовлены из обычного стекла и устойчивы к огню всего три минуты, хотя предполагалось, что они должно быть устойчивыми в течение 120 минут, чтобы дать достаточно времени для спасения пациентов в критическом состоянии», – отмечается в статье.

Все больницы, где была обнаружена подделка, заменили стекла на огнеупорные продукты.

По окончании предварительного расследования прокурор предъявил правонарушителю обвинение в нарушении прав на товарный знак. Суд по уголовным интеллектуальным правам признал нарушителя виновным и, принимая во внимание созданные им риски для здоровья и безопасности населения, приговорил нарушителя к тюремному заключению без отсрочки исполнения приговора.

Обвиняемый попытался обжаловать приговор. Однако апелляционный суд постановил уведомить прокуратуру о возбуждении отдельного расследования по факту мошенничества с отягчающими обстоятельствами, поскольку поддельная продукция была продана государству на публичных торгах.