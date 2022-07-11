«ТИЗОЛ» сертифицировал систему огнезащиты плоских кровель

Ассортимент выпускаемой продукции АО «ТИЗОЛ» дополнился новым решением для плоских неэксплуатируемых кровель. Впервые в России сертифицирована огнестойкая кровельная система для основания из профлиста, с высотой профиля 75 мм. Система «ТИЗОЛ-Кровля» при классе пожарной опасности конструкции К0 обеспечивает предел огнестойкости не менее 30 минут.

В качестве огнезащитных слоев в составе системы «ТИЗОЛ-Кровля» применяются плиты из базальтового волокна производства АО «ТИЗОЛ», а защиту кровельного «пирога» от воздействия атмосферных воздействий обеспечивают ПВХ-мембраны известных производителей.

Уникальные свойства системы «ТИЗОЛ-Кровля»:

Надежность и долговечность;

Экологическая чистота, радиационная безопасность;

Технологичность монтажа, «чистота» процесса;

Доступность контроля при монтаже и эксплуатации;

Ремонтопригодность;

Минимальные толщина покрытия и нагрузка на конструкцию;

Дополнительная тепло- звукоизоляция, шумопоглощение;

Виброустойчивость, влагостойкость;

Возможность последующей облицовки негорючими материалами огнезащитного слоя;

Эстетичность и законченность внешнего вида.

Система «ТИЗОЛ-Кровля» может применяться в климатических районах со снеговой нагрузкой по III группе, в зданиях и сооружениях любого типа и назначения, в том числе в медицинских и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания и пищевого производства. Температура эксплуатации кровельной системы от — 60˚С, при влажности до 90%. Срок эксплуатации системы «ТИЗОЛ-Кровля» составляет не менее 25 лет при соблюдении правильности монтажа и эксплуатационных требований.

Информация о системе «ТИЗОЛ-Кровля» и необходимая нормативно-разрешительная документация представлены в Каталоге продукции.

Дополнительную информацию о системе «ТИЗОЛ-Кровля» можно получить в отделе огнезащитных материалов АО «ТИЗОЛ»:

8 (34342) 2-62-70, 2-61-35

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