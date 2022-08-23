Александр Чуприян: «Доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%»

В МЧС заявили, предприятия столкнулись с проблемой, что в России нет достаточного количества исходного сырья для производства спасательного оборудования. В частности при производстве касок для пожарных используется пластик исключительно иностранного производства, заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, выступая с докладом на 3-м Международном пожарно-спасательном конгрессе. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.

«Западные санкции вскрыли ряд проблемных вопросов. Один из наиболее болезненных для МЧС — это использование блоков, производимых «на основе импортной электронной компонентной базы», поскольку эта проблема влияет на «обеспечение реагирующих подразделений средствами связи, разведки, поисковыми системами, системами оповещения населения», — отметил заместитель министра.

По его словам, проблема также в том, что в России нет собственных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые используются в беспилотниках, «специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах». Еще один вопрос повестки импортозамещения — это средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. «Доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется ABS-пластик исключительно иностранного производства», — заявил Чуприян.