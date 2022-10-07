Материалы международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность стран Евразийского экономического союза»

27 сентября 2022 г. в г. Алматы (Казахстан) прошла первая международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность стран Евразийского экономического союза». В работе конференции приняли участие более 130 делегатов организаций из России и Казахстана.

Презентации

1. «Промышленные системы оповещения и извещения для объектов нефтегазовой отрасли и ТЭЦ» – Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию, «Компания СМД» (Тольятти)

2. «Спецавтоматика, г. Бийск: новые технологии в пожаротушении» – Алексей Першин, генеральный директор ТОО «Мошеях», официальный дилер ЗАО «ПО «Спецавтоматика»» (Бийск)

3. «Базальтоволокнистые, теплозвукоизоляционные и огнезащитные материалы «ТИЗОЛ» как наиболее соответствующие требованиям стандартов ЕАЭС» – Алексей Морозов, начальник отдела огнезащитных материалов, «Тизол» (Нижняя Тура)

4. «Материалы «КЕДР», 20 лет на рынке профессиональной огнезащиты» – Сергей Рябов, к.х.н., генеральный директор, «Химцентр» (Новосибирск)

5. «Комплексная оценка пожарной опасности материалов» – Константин Бороздин, региональный менеджер сегмента техническая изоляция и огнезащита, Rockwool (Москва)

6. «Актуальные особенности оборота средств огнезащиты в современных условиях» – Евгений Кузнецов, руководитель подкомитета «Огнезащита», ФППСО (Москва)

7. «Актуальность разработки изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) по результатам анализа практики его применения и выявленных проблемных вопросах» – Алексей Белокобыльский, заместитель начальника отдела технического регулирования, ВНИИПО МЧС России (Москва)

8. «Огнезащитные и теплоизоляционные материалы компании БОС» – Эльза Хазиахметова, руководитель отдела стратегического развития, «Базальтовые огнезащитные системы» (Казань)

9. «НПП Деко — лидер российского рынка защитных напыляемых покрытий: обзор преимуществ и ассортимента» – Виталий Скоробогатов, Генеральный директор «НПП ДЕКО» (Москва)

10. «Контроль качества огнезащитных работ» – Артем Акулов, Руководитель Экспертной организации, ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент «Уральский институт ГПС МЧС России», действительный член ВАН КБ, член-корреспондент НАНПБ (Екатеринбург)

11. «Особенности проектирования установок газопорошкового пожаротушения для защиты объектов различного назначения» – Игорь Прохоров, технический директор, «Каланча» (Москва)

12. «Стандартизация и межгосударственное взаимодействие в области оценки соответствия средств огнезащиты требованиям ТР ЕАЭС 043/2017» – Андрей Пехотиков, к. т. н. начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)

13. «Состояние и перспективы производства пожарно-технической продукции в условиях импортозамещения» — Евгений Мешалкин, д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, ВАН КБ, член нормативно-технического совета МЧС России, председатель правления ФППСО (Москва)