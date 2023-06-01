«Лаборатория огнезащиты» объявляет о запуске производства передовых огнезащитных штукатурных составов

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» объявляет о запуске производства и начале продаж огнезащитных штукатурных составов для металлоконструкций и железобетонных конструкций. Продукты включают в себя огнезащитный аэрозоль Стабитерм-002 для условий целлюлозного пожара, Стабитерм-003 для условий углеводородных пожаров, а также огнезащитный заделочный состав Стабитерм-008 для кабельных систем.

Поставив во главу угла безопасность, «Лаборатория огнезащиты» разработала эти продукты для обеспечения высококлассной защиты элементов конструкций в различных отраслях строительства, в том числе в гражданском строительстве, а также нефтехимической и энергетической промышленности. Огнезащитные штукатурки Стабитерм-002 и Стабитерм-003 обеспечивают превосходную огнестойкость, гарантируя целостность и устойчивость стальных и железобетонных конструкций в случае пожара.

Стабитерм-002 был разработан специально для противостояния целлюлозным пожарам. Его усовершенствованная формула создаёт прочный изоляционный барьер, значительно снижая теплопередачу и замедляя распространение огня. Этот состав был создан с расчётом на лёгкость и простоту нанесения, и был высоко оценён строительными подрядчиками.

Для защиты от углеводородных пожаров «Лаборатория огнезащиты» предлагает Стабитерм-003, исключительный по своим характеристикам состав, разработанный для защиты от экстремальных температур и суровых условий. Стабитерм-003 обеспечивает дополнительный уровень защиты от пожаров, сводя к минимуму риск повреждения конструкций и обеспечивая безопасность персонала и имущества.

В дополнение решениям для металлоконструкций «Лаборатория огнезащиты» также выпускает Стабитерм-008, заделочный состав для кабельных систем. Этот раствор обеспечивает исключительную защиту, предотвращая распространение огня вдоль кабельных трасс до уровня IET180 и выше.

«Мы с большим удовольствием представляем на рынке эти принципиально новые огнезащитные решения», — сказал Пётр Ерышов, руководитель отдела продаж «Лаборатории огнезащиты». «Выпуск Стабитерм-002, Стабитерм-003 и Стабитерм-008 знаменует собой важную веху в нашем стремлении обеспечить превосходную огнезащиту для наших клиентов. Эти продукты обеспечивают высочайший уровень безопасности, эффективности и простоты применения, превосходя отраслевые стандарты».

О компании:

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Стабитерм™) — один из ведущих российских производителей профессиональных огнезащитных покрытий для промышленного и гражданского строительства. В своей деятельности мы сочетаем инновационные разработки, производство, а также внедрение наукоёмких продуктов.