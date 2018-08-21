«Метафракс» увеличил выпуск сырья для огнезащитных покрытий

«Метафракс» в первой половине 2018 года увеличил выпуск продукции и затраты на реализацию инвестпроектов. Только с апреля по июнь компания на строительство комплекса «Аммиак — карбамид-меламин» (АКМ) потратила более 159 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, в первом полугодии объемы производства метанола достигли 611,5 тыс. тонн (+9,3 % к январю-июню 2017 года), формалина – 191,5 тыс. тонн (+5,7 %), пентаэритрита – 11,4 тыс. тонн (- 907 тонн), уротропина – 18,9 тыс. тонн (+14,9 %), полиамида блочного – 403 тонны (-1,7 %), пентаэритрита микронизированного – 672 тонны (+ 141 тонна), уротропина микронизированного – 446 тонны (+ 20,2 %).

Выручка от продажи продукции выросла на 28,7 % – с 9,56 млрд рублей в первой половине 2017 года до 12,3 млрд.

По данным отчета за второй квартал 2018 года, компания увеличила инвестиции в реализацию проектов. Для сравнения: в апреле-июне 2017 года «Метафракс» потратил на комплекс АКМ 80,068 млн рублей, техперевооружение агрегата метанола (II этап) 81,3 млн и здания обработки ж/д цистерн – 4,85 млн. Спустя год концерн инвестировал, в частности, 8,65 млн рублей в техперевооружение дополнительной технологической линии пентаэритрита, 85,2 млн – в модернизацию установки кристаллизации товарного пентаэритрита, 11 млн – в техперевооружение установки деминерализации, 159,284 млн – в строительство комплекса АКМ. Кроме того, компания вложила средства в строительство многоквартирников, реконструкцию систем канализации и водоснабжения, насосной станции, возведение дорог и другие объекты.

Напомним, строительство комплекса АКМ официально началось в Губахе 2 марта 2018 года. Объем инвестиций в проект превышает 700 млн евро. Кроме того, компания намерена увеличить в два раза выпуск меламина и стать крупнейшим производителем этого вида продукции.

Фото: metafrax.ru