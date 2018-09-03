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В Нижнем Новгороде состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Наталья Кузнецова 03.09.2018 В России, Новости

В Нижнем Новгороде в следующий четверг, 6 сентября, пройдет Международная конференция  «Огнезащита и пожарная безопасность». Заявки на участие в мероприятии уже подали более человек.

Эксперты и специалисты компаний ознакомятся с новыми разработками и нормативными актами в сфере пожарной безопасности, обсудят проблемы в области защиты объектов и проектировании систем огнезащиты. С докладами выступят, в частности, представители компаний Rockwool, «ОБО Беттерманн», «Гермоизол», «О3-Коутингс», «Дельтахим», Knauf, «Технос-М+».

Эксперты конференции  председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин и зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин. Мешалкин  расскажет о новых требованиях к высотным зданиям и революции в законодательстве, Ламкин на круглом столе осветит проблемы нормативно-правового регулирования в сфере огнезащиты.

Спонсором конференции  «Огнезащита и пожарная безопасность» выступила компания «ОБО Беттерманн».

Мероприятие пройдет в конференц-зале  «Пожарский» отеля Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin (пл. Театральная, 1).

Оргкомитет конференции
Екатеринбург, ул. Ткачей 25, оф. 511
Тел.:+7 (343) 345-05-65
E-mail: mail@ogneportal.ru

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