«Система категорирования по пожарной и взрывопожарной опасности действует, но потребностям техрегулирования не соответствует»

Об этом на конференции «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов различного назначения», которая проходила в рамках выставки StopFire, рассказал Роман Сатюков, начальник кафедры пожарной безопасности технологических процессов Уральского института ГПС МЧС России.

По его словам, система категорирования помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности сегодня представляет набор шаблонов с многолетней историей, насчитывающей несколько десятилетий. Однако сейчас она не имеет четкой области применения — нет критериев отнесения объектов к производственным, объектам складского назначения. Система не всегда характеризует степень реальной пожарной опасности — критерии определения расчетного сценарного развития аварии применялись или создавались не для тех масштабов систем, где их сейчас применяют. Уменьшая масштаб тех объектов, где применяют систему категорирования, возникает множество вопросов — эта система в том виде, в котором она работала, в масштабе маленьких объектов не функционирует. Помимо этого система не достаточно соответствует поставленным целям.

«Основная цель технического регламента требований пожарной безопасность — это обеспечение безопасности людей при пожаре. В большинстве случаев те требования, которые вытекают из определенной категории помещения взрывопожарной и пожарной опасности, влияния непосредственно на обеспечении безопасности людей не оказывают. Система категорирования есть, она работает, мы ее применяем по-разному успешно, но в целом существующим потребностям системы технического регулирования она уже не соответствует», — заключил эксперт.

Фото: www.vk.com/mchsgov