Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Минобороны РФ разработало законопроект по борьбе с контрафактом

Наталья Кузнецова 24.09.2018 В России

Министерство обороны РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект об усилении ответственности за оборот контрафактной продукции. Документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов еще 29 августа.

Предполагается внесение поправок в два федеральных закона – «О государственном оборонном заказе» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом акцент делается на оборонную продукцию и товары, закупаемые для нужд гособоронзаказа.

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) добавляет, что поводом для разработки документа стали случаи выявления контрафактной и сомнительной продукции. Сейчас в стране нет механизма, который позволяет ограничить участие сомнительных поставщиков в выполнении гособоронзаказа.

Как следует из законопроекта, предполагается создание единого межведомственного реестра компаний и физлиц, причастных к незаконному производству, поставкам и закупке оборонной продукции. Этот документ позволит заказчику оценить риски при выполнении гособоронзаказа и заключении контрактов. Данная информация должна быть открытой и доступной для всех.

Минобороны также  предлагает ввести дополнительные меры по ограничению оборота контрафакта.

«Фальсифицированная оборонная продукция, недоброкачественная оборонная продукция подлежат изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации, а контрафактная оборонная продукция – изъятию и последующему уничтожению»,  – отмечается в законопроекте.

Как уточняет «Парламентская газета», ведомство также предложило ввести уголовную ответственность за незаконное производство оборонной продукции (наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 8 лет), оборот некачественной или поддельной оборонной продукции (лишение свободы на срок от трех до 12 лет) и поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Планируется, что продажа и ввоз в Россию таких товаров будет наказываться штрафами в размере 70-100 тыс. рублей для граждан, 100 – 600 тыс. – для ИП, от 1 млн до 5 – для юридических лиц.

Отметим, Министерство обороны является одним из крупнейших заказчиков строительной, химической и иной продукции. Ведомство помимо техники закупает для своих нужд огнезащитные покрытия, лакокрасочные материалы, минераловатную теплоизоляцию и другую продукцию.

Фото: cdn.iz.ru

Тэги

Смотрите также

Совет Федерации одобрил меры по усилению пожарной безопасности

Совет Федерации одобрил рекомендации по усилению пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Предполагается, …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2018 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей