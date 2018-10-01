В Тольятти наладят выпуск инновационных систем пожаротушения

Комиссия Самарской области при правительстве региона 28 сентября включила компанию «Инновационные системы пожаробезопасности» («ИСП») в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Об этом сообщает пресс-служба одноименного ТОСЭР.

«ИСП» планирует реализовать проект на территории технопарка «Жигулевская долина-2» по созданию производства инновационных устройство пожаротушения. Объем инвестиций составляет 28 млн рублей, на предприятии работу получат 20 специалистов.

Как отмечает правительство Самарской области, технопарк «Жигулевская долина-2» создается в Тольятти с 2016 года. Планируется, что до конца 2020 года в технопарке появятся производства восьми компаний, в том числе и «ИСП». Соответствующие соглашения с потенциальными резидентами были подписаны в 2016 и 2017 годах.

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Александр Нефедов 30 августа 2018 года подписал распоряжение о передаче компании «Инновационные системы пожаробезопасности» без проведения торгов земельного участка площадью 2880 кв. метров для строительства производственного комплекса.

Добавим, «ИСП» специализируется на разработке автоматических установок газового пожаротушения «Заря», а также оказывает услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию таких систем. По данным федеральной налоговой службы, компанию основал в 2012 году в Тольятти Сергей Лекторович, он же является гендиректором предприятия. Год спустя его брат Павел Лекторович зарегистрировал в Москве еще одну компанию «Инновационные системы пожаробезопасности» и стал ее директором. В 2016 году Сергей Лекторович основал в Тольятти третью «ИСП», таким образом создав группу компаний «Инновационные системы пожаробезопасности». По данным самой компании, «ИСП» действует на рынке огнезащиты с 2009 года.

Как сообщает РБК, «Инновационные системы пожаробезопасности» в конце 2015 года запустила в технопарке «Жигулевская долина» производство систем пожаротушения. Штат предприятия пополнили попавшие под сокращения на АвтоВАЗе опытные конструкторы и инженеры.

Фото: zarya.one