«Унихимтек»: рынок требует недорогой и качественной огнезащиты

Российские производители, учитывая требования рынка, экономят на закупках сырья для огнезащитных покрытий. Правда, снижение затрат касается преимущественно при выпуске ЛКМ для гражданского строительства. Об этом «Огнепорталу» сообщил участник конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Новосибирске директор по продажам компании «Унихимтек» Андрей Задорин.

По его словам, отечественного сырья для выпуска качественной продукции недостаточно, поэтому ведущие производители вынуждены покупать компоненты в Европе и Китае. Ситуация на рынке сейчас требует недорогих и при этом «работающих» продуктов. Однако хорошее сырье и стоит немалых денег, а оно – залог качественного конечного продукта. Поэтому необходимо компоновать различные компоненты в зависимости от происхождения: к примеру, китайское, российское, европейское.

«В случае применения дорогого и суперкачественного сырья ведущие производители не смогут реализовать готовый продукт. Потребитель «требует» закупки более дешевого сырья, экономии на производственных ресурсах и снижения стоимости материалов. Однако это больше относится к гражданскому строительству. На нефтегазовом секторе иная тенденция, поскольку компании учитывают фактор сверхопасного производства. Поэтому в «нефтегазе» используется продукция, выпущенная из дорогих компонентов», – рассказал Андрей Задорин.

Он добавил, что в России необходимо наладить выпуск различных смол, меламина и изоционатов.