МКБ «Искра» покупает 24 тонны огнезащитных ЛКМ

Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» 29 октября на портале Госзакупок опубликовало документацию на поставку огнезащитной эмали российского производства. Производителю твердотопливных ракетных двигателей из Подмосковья требуется 25,4 тонн ЛКМ, сообщается в извещении.

Заказчик определил марку необходимого ему товара – серая вспучивающаяся эмаль на органических растворителях Raum-Profie S-21 по цене 275 рублей за килограмм с учетом НДС. Всего компания планирует потратить на покупку огнезащитного покрытия 6,985 млн рублей. Победитель аукциона обязан поставить товар отдельными партиями до 31 января 2019 года в Королев.

«Искра» принимает заявки от участников конкурса до 9 утра 6 ноября. В этот же день будут подведены итоги конкурса.

Отметим, огнезащитную эмаль Raum-Profie S-21 выпускает предприятие «Ника-ПВА» из Иваново. По данным Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации, на днях, 17 октября, компания получила сертификат на это покрытие в испытательном центре «Пож-Аудит». Документ действует в течение пяти лет.

Материал обеспечивает пятую группу огнезащитной эффективности в двух системах: первая – Raum-Profie S-21 толщиной 0,9 мм и расходом 1,52 кг/м2, грунтовка ГФ-021 0,05 мм и финишное покрытие Polytex 0,05 мм (продукт «Ника-ПВА») на металле 3,4 мм; вторая – огнезащитное покрытие толщиной 0,72 мм и с расходом 1,21 кг/м2, грунтовка и «финиш» Еррех (тоже «Ника-ПВА») с толщиной по 0,05 мм на металле 4,3 мм.

Покрытие также выдержало 90 минут (третья группа) при достижении температуры 500 градусов по Цельсию в двух системах. В сочетании с грунтовкой ГФ-021 и покрытием Polytex (по 0,05 мм) на металле 5,8 мм толщина Raum-Profie S-21 составила 1,98 мм с расходом 3,34 кг/м2. Во втором случае система выглядела так: огнезащитный состав толщиной 1,86 мм и расходом 3,12 кг/м2, покрытие ALURON (производство «Ника-ПВА») и «финиш» Polytex (толщина по 0,05 мм) на металле 6,4 мм.

Фото: arms-expo.ru