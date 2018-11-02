Силовики возбудили уголовное дело после пожара на нефтебазе «Роснефти»

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе. Как сообщает СУ СКР по ХМАО-Югре, в результате возгорания пострадали двое сотрудников и еще один пропал без вести. Спасатели почти сутки тушили огонь.

Резервуар с нефтью вспыхнул днем 30 октября. В этот момент на месте ЧП находились несколько человек, двое из которых получили травмы и один исчез. По словам очевидцев, молодой человек находился недалеко от горящего резервуара. Силовики по факту возгорания и травмирования людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным регионального управления МЧС и «СургутинформТВ», сигнал о ЧП на Хохряковском месторождении поступил в 15:25 по местному времени на пульт диспетчера Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь охватил два резервуара нефтеперерабатывающей станции «Варьеганнефтегаз» (предприятие «Роснефти»). На место происшествия выехали 19 единиц техники и 73 человека. Спустя пять часов огонь охватил административо-бытовой комплекс и узел учета нефти, а площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. К 2 часам ночи 31 октября огнеборцам удалось сбить пламя, и огонь уже бушевал на площадке в 400 квадратов. Полностью справиться с пожаром спасатели смогли в этот же день в 12:24. В тушении крупного пожара участвовали 123 человека и 36 единиц спецтехники. По предварительным данным, огонь деформировал два резервуара объемом 5 тыс. кубометров, бытовой корпус и узел учета нефти.

Как уточняется в сообществе «ЧП Нижневартовска» Vk.com, сотрудники компании «Олимп» проводили огневые работы, во время которых загорелся резервуар №2. Работков «Олимпа» травмировало взрывной волной. В момент возгорания в резервуаре было 2,5 тыс. тонн нефти.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МЧС Вадима Симоненко, пожары на объектах нефтедобычи считаются сложными.

«У резервуара была нарушена целостность, и когда у него это отверстие увеличилось, нефть горящая разлилась больше, как раз перелив произошёл через обвалование и горящая жидкость пошла в сторону зданий и соседних с ним резервуаров, в этом сложность и была»,– рассказал представитель ведомства журналистам «СургутинформТВ».

Отметим, проблемы обеспечения пожарной безопасности на нефтеперерабатывающих заводах, месторождениях и иных объектах ТЭК обсудят на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие состоится в Тюмени 29 ноября. Среди участников – производители огнезащитных материалов, противопожарных систем, специалисты нефтегазовых компаний и эксперты ВНИИПО МЧС России начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров Сергей Копылов и начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования Андрей Пехотиков.

Фото: tass.ru