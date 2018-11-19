В Тюмени пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени 29 ноября пройдет Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». На мероприятии соберутся специалисты нефтегазовых и проектных компаний, производителей огнезащитных материалов и систем автоматического пожаротушения, ВНИИПО МЧС, эксперты в сфере пожаробезопасности и испытательных пожарных лабораторий.

О своих разработках в сфере огнезащиты и пожаробезопасности расскажут представители компаний AkzoNobel, «О3-Коутингс», «Пожарная автоматика сервис», Securiton Rus, «Гермоизол» – все из Москвы, «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область), Rockwool (Тюмень), «Технос-М+» (Нижний Новгород). Также заявки на участие в конференции подали, в частности, специалисты «Унихимтека», «Ярославской лакокрасочной компании», BINA Group, ВМП, «Сибнефтетранспроекта», тюменского филиала «КогалымНИПИнефть» (входит в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), «ИПЛ ПожКонтроль» и других организаций.

Экспертами Международной конференции выступили начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов, начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков и зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин. Копылов выступит с докладом, посвященным противопожарной защите складов нефти и нефтепродуктов.

Спонсор Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» – компания «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург).

Конференция состоится в отеле «Евразия» по адресу: город Тюмень, улица Советская, 20. Заявки на участие в конференции принимаются до 28 ноября.

Оргкомитет конференции

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