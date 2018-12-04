«Пожарная автоматика сервис»: без «защиты от дурака» системы оповещения бесполезны

Никакие системы оповещения и пожаротушения не помогут, пока в нашей стране отсутствует «защита от дурака» . В этом уверен главный инженер проекта компании «Пожарная автоматика сервис» Денис Доронин.

Специалист на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени обозначил проблему пожаробезопасности, от которой пока нет решения. По словам Доронина, любой объект можно оборудовать системами оповещения и пожаротушения, его примет МЧС, но это далеко не гарантия, что все оборудование будет работать как надо, даже в случае его исправности. Немалую роль играет человеческий фактор.

«Многие заказчики экономят на обслуживании, также охранники, желая избежать ложных срабатываний, отключают оборудование. Здание может быть оборудовано всеми системами оповещения и пожаротушения, но, если они находятся в ручном режиме и в случае паники их никто не включает, то эффекта от них нет. У нас пока нет ”защиты от дурака”, поскольку любую систему можно отключить или перевести в ручной режим», – поделился Денис Доронин с «Огнепорталом».

Напомним, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не сработала система оповещения. Как оказалось, примерно за 15 минут до ЧП сигнализацию отключил охранник торгового центра Сергей Антюшин. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что пожарная сигнализация по факту была брошена на произвол судьбы. Также под вопросом остается работоспособность систем пожаротушения и оповещения в сгоревшем питерском гипермаркете «Лента». Официально руководство торговой сети заявило, что все системы сработали штатно.