Импорт изоционатов превысил 30 тыс. тонн

Россия за 9 месяцев 2018 года ввезла 35,5 тыс. тонн изоционатов на сумму 133 млн долл. США. В тройке крупнейших поставщиков сырья для огнезащиты и полиуретанов американцев вытеснили представители Саудовской Аравии, сообщает ресурс Ru-Stat.

Относительно января-сентября 2017 года импорт продукции вырос на 14,8 % в тоннаже (было 30,9 тыс. тонн) и на 46 % в денежном выражении – с 91,1 млн долл. США. Соответственно цена на сырье выросла с 2,94 тыс. долл. США за тонну до 3,74.

Большую часть изоционатов, а именно почти 39 % от всего объема в тоннаже, поставила Германия – 13,7 тыс. тонн на сумму 52,2 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт по массе вырос на 37 %, а в денежном выражении на 71 %, цена за тонну в 2018 году составила 3,81 тыс. тонн, в 2017 – 3,05.

Венгрия обеспечила 17,6 % от всего объема поставок или 6,25 тыс. тонн на сумму 24 млн долл. США. Импорт из этой страны в отличие от Германии сократился на 28,4 % в тоннаже и на 3,6 % по сумме. В среднем тонна венгерских изоционатов поступала на российский рынок по цене 3,84 тыс. долл. США, годом ранее – по 2,84.

В тройке закрепились поставщики из Саудовской Аравии, на которых пришлось 18,3 % всего импорта. Объемы поставок составили 6,5 тыс. тонн на сумму 23,5 млн долл. США или по цене 3,61 тыс. за тонну в американской валюте.

Потребители из России после повышения цен сократили закуп изоционатов в США. Для сравнения, в 2018 году импорт составил 3,15 тыс. тонн на сумму 11,1 млн долл., а в 2017 – 4,47 тыс. тонн на 12,6 млн долл. Снижение поставок в тоннаже достигло 29,5 %, а по сумме 11,9 %, в среднем в 2017 году тонну сырья поставляли по цене 2,8 тыс. долл., в 2018 – 3,52.

Напомним, в июле 2018 года президент компании «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников отмечал зависимость России от поставок изоционатов как основного сырья для огнестойкой продукции. По его словам, в России напрашивается строительство завода мощностью от 300 до 600 тыс. тонн в год.

О возможном создании такого производства 30 января 2018 года заявлял гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинад Яруллин на заседании совета директоров компании.

Фото: ppu-snab.com