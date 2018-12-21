Путин установил штатную численность МЧС России

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС РФ с 825 до 996 человек и увеличил число заместителей министра, введя новую должность. Об этом следует из документа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

Указ №728 «О некоторых вопросах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» устанавливает предельную штатную численность ведомства и меняет структуру министерства. Штаты МЧС сохранены на уровне 2016 года – 288 565 единиц, в том числе 7223 военнослужащих, 251 339 сотрудников федеральной противопожарной службы, 5094 гражданских служащих и 24 909 категории «работники».

Изменения затронули центральный аппарат ведомства – штат увеличен с 825 (без учета охраны и обслуживающего персонала) до 996. Кроме того у министра появился еще один заместитель, а число структурных подразделений выросло с 22 до 26.

«Разрешить иметь в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

девять заместителей Министра, в том числе первого заместителя Министра, статс-секретаря — заместителя Министра и заместителя Министра – главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору;

коллегию в количестве до 19 человек;

до 26 структурных подразделений центрального аппарата (главные управления, департаменты, управления и отделы) по основным направлениям деятельности министерства», – сообщается в Указе.

Добавим, документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Фото: vk.com/mchsgov