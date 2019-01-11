МЧС России пересмотрит своды правил

МЧС России в этом году завершит переработку сводов правил пожарной безопасности. Изменения, в частности, касаются оснащения жилых домов автономными пожарными извещателями. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «За безопасность».

Поводом стало предложение руководителя движения Дмитрия Курдесова главе ведомства Евгению Зиничеву обязать все семьи с малолетними детьми установить в жилье датчики дыма. Эксперты по безопасности обратили внимание на статистику МЧС: за январь-октябрь 2018 года в России при более чем 100 тыс. пожаров погибли свыше 300 детей, а за аналогичный период 2017 – 281. Спустя месяц из МЧС пришел ответ.

Ведомство ответило, что сейчас идет переработка сводов правил по пожаробезопасности – она завершится в 2019 году.

«Первые редакции документов содержат требования по оснащению жилых зданий автономными пожарными извещателями», – сообщается в ответе МЧС России.

Дмитрий Курдесов, комментируя сообщение ведомства, отметил, общественное движение «За безопасность» приветствует то, что МЧС видит проблему с горящими по всей стране домами. Однако при этом медлить нельзя. Важно, чтобы нормативная база была проработана в ближайшие месяцы.

Добавим, в некоторых российских регионах власти для повышения пожарной безопасности оснащают дома жителей пожарными извещателями. Так, в декабре 2017 года правительство Новосибирской области решило направить 100 млн рублей на оборудование жилья пожилых, людей с ограниченными возможностям, многодетных и малоимущих семей. Поводом стал пожар, при котором погибли пятеро детей.

Фото: vk.com/mchsgov