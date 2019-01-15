«ПрофХолод» инвестирует 10 млн евро в линию огнестойких сэндвич-панелей

Компания «ПрофХолод» намерена установить вторую непрерывную линию по выпуску сэндвич-панелей с огнестойким пенополиизоциануратом PIR. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новая линия позволит увеличить общую мощность производства панелей до 6 млн квадратных метров в год. Площадь цеха составит 7 тысяч «квадратов». Строительство объекта закончится к 2020 году. Компания планирует инвестировать в проект 10 млн евро.

Генеральный директор «ПрофХолода» Сергей Токмаков отметил, что строительство медленно поворачивается в сторону применения энергоэффективных материалов, в частности, утеплителя пенополиуретана.

«Мы приняли решение установить на предприятии уже четвертую линию по производству сэндвич-панелей с ППУ, чтобы современные технологии сохранения энергии стали еще более доступными для профессионалов строительной отрасли», – сказал Токмаков.

Добавим, по данным Федеральной налоговой службы, компания «ПрофХолод» была зарегистрировано в подмосковном Щелково в 2005 году с уставным капиталом 3 млн рублей. Компанией на 90 % владеет А4Ф (Кипр) и 10 % – бизнесмен Карлен Чилингарян.

Помимо «ПрофХолода» огнестойкие сэндвич-панели с пенополиизоциануратом PIR в России выпускают, в частности, PirroGroup (завод действует в Саратове), столичная Сubegroup, Pir panel (Курган).

Фото: victorborisov.livejournal.com