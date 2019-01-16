В Ленобласти из-за взрыва обрушилось здание химического завода

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту взрыва на заводе «Полипласт Северо-Запад» в Кингисеппском районе региона. В результате ЧП было разрушено двухэтажное здание и пострадали три человека.

Как сообщил на своей странице в Imstagram глава региона Александр Дрозденко, взырв произошел сегодня, 16 января. По предварительным данным, на заводе была нарушена техника безопасности при проведении монтажных работ. В здании сдетонировала селитра от попадания на нее искры от болгарки. Сейчас идет разбор завалов.

По данным ТАСС, после взрыва начался пожар. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. К 13:00 по московскому времени спасатели локализовали возгорание. С территории предприятия были эвакуированы 72 работника предприятия. Трое пострадавших, которые находились в соседнем здании, получили ссадины и порезы из-за выбитых стекол. По данным администрации Кингисеппского района, в момент взрыва в здании никого не было.

На месте ЧП сейчас работают сотрудники следственного комитета, прокуратуры и иных ведомств.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности предприятием “Полипласт Северо-Запад”». – отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, завод «Полипласт Северо-Запад» входит в ГК«Полипласт». Она выпускает добавки в бетон, сухие строительные смеси и другую химическую продукцию.

Как писал «Огнепортал», подобное ЧП произошло 31 августа 2018 года на заводе имени Я.М. Свердлова (Дзержинск, Нижегородская область). После хлопка начался пожар, который охватил предприятие на площади 100 кв. метров. Общее число погибших достигло шести человек.

Фото: new.kingisepplo.ru