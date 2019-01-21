МЧС России заявило об уменьшении в 60 раз требований пожарной безопасности

Директор Департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев на пресс-конференции ТАСС 18 января отметил успехи ведомства в уменьшении числа требований пожарной безопасности для бизнеса. По его словам, число таких требований уменьшилось в 60 раз. Однако эксперт, вице‑президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин отметил иные тенденции в законодательстве. Число норм, наоборот, выросло.

Как сообщает ТАСС, Еникеев отметил, что до принятия «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22 июля 2008 года, прим. ред.) в 2000 документах было предусмотрено более 150 тыс. обязательных требований пожарной безопасности. Все нормы были сведены в единый закон и своды правил добровольного применения. Таким образом, сейчас действует не более 2,5 тыс. требований или на 247,5 тыс. меньше.

«Именно закон определил общие требования и нормативы и позволил принимать различные варианты решений проектировщикам, собственникам имущества, заказчикам и строителям. Мы искоренили очень много требований, часть которых была излишней», — пояснил он. В развитие технического регламента появилось восемь сводов правил, которые могут приниматься добровольно»,– сказал Ринат Еникеев.

Как повлияли эти изменения на состояние пожарной безопасности – установить невозможно, пояснил «Огнепорталу» Евгений Мешалкин. Однако, как отметил эксперт, помимо требований МЧС по части пожаробезопасности действуют еще и нормы Министерства строительства и ЖКХ России – ФЗ -384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года, а также своды правил по его реализации. Что касается показателя уменьшения количества обязательных требований, то его никто не просчитывал. К тому же по факту надзорные органы добиваются обязательного исполнения даже норм добровольного применения.

«К примеру, по ФЗ — 123 есть два условия подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности: первое – надо выполнить требования технического регламента и при этом пожарный риск не должен превышать допустимых значений, второе – выполнение требований технических регламентов и документов по их реализации – это вся совокупность обязательных и добровольных требований. У нас законодательство постоянно меняется. Нормативные акты как по линии МЧС, так и Минстроя, стали более детальные. Требования принимаются на какой-то узкий сегмент, их число увеличивается», – рассказал Евгений Мешалкин.

Напомним, о необходимости сократить число обязательных требований к бизнесу на Гайдаровском форуме заявлял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что в России действуют более 9 тыс. норм, и их число необоснованно завышено. К 1 февраля 2020 года важно отказаться от избыточных требований, тем самым облегчив жизнь бизнесу.

Фото: pnp.ru