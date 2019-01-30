МЧС России увеличит штат госпожнадзора

МЧС России, чтобы увеличить качество и количество проверок, возьмет в штат 2 тысячи новых инспекторов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, сообщает ТАСС.

По его словам, после проверок госпожнадзора собственники приостановили работу 315 торговых центров по всей стране, в основном в Пермском и Красноярском краях, Татарстане, Тюменской и Новосибирской областях. В этом году ведомство увеличит количество проверок.

«Мы скорректировали эти планы, и количество проверок увеличится на 60 %. Основная ставка – на объекты с массовым пребыванием людей и социальные объекты»,– сказал Еникеев.

Помимо количества улучшится и качество проверок. Ведомство намерено увеличить штат инспекторов на 2 тысячи человек – эта мера позволит осилить весь объем работы.

Ринат Еникеев добавил, что МЧС с 2006 года не участвует в проверках возводимых объектов и не собирается проводить экспертизу на пожарную безопасность на этапах строительства.

«(Мы) хотим участвовать в аттестации специалистов»,– отметил главный пожарный инспектор.

Напомним, об увеличении штата МЧС говорили на форуме высотного строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге 7 декабря 2018 года. Инспектор уральского Госпожнадзора Евгений Бушмаков отметил, что основной причиной крупных пожаров последних лет стало ослабление надзорного функционала МЧС при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов. По его словам, в большинстве регионов были полностью сокращены штаты нормативно-технических отделов. Как следствие – сдача опасных объектов и пожары, один из которых произошел 25 марта 2018 года в кемеровской «Зимней вишне». Ведомство после резонансных пожаров изменило кадровую политику в пользу набора новых специалистов.

К слову, о дефиците кадров МЧС заявило в июле 2018 года. Штат госпожнадзора, когда министерством руководил Владимир Пучков, был сокращен примерно на 50 %.

Однако численность МЧС после ЧП не выросла. Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года утвердил штаты ведомства, расширив центральный аппарат министерства с 825 до 996 человек и включив нового замминистра. Штаты МЧС были сохранены на уровне 2016 года – 288 565 единиц.

Фото: rg.ru