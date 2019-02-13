Госдума проведет «круглый стол» по повышению пожарной безопасности ТЦ

Депутаты Государственной Думы и общественники завтра, 14 февраля, обсудят законопроект по повышению пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей, одобренный еще 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Комитет в здании российского парламента в 15:00 по моск. времени проведет «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей». В мероприятии примут участие депутаты Госдумы, сенаторы, эксперты, сотрудники МЧС России, Ростехнадзора, Минстроя, Торгово-промышленной и общественной палат, Российского союза промышленников и предпринимателей и других организаций.

Пресс-служба Комитета напоминает, что концепция законопроекта предполагает обязательное участие госпожнадзора в экспертизе проектной документации и выдаче заключения на объект.

Как писал «Огнепортал», поводом для разработки документа стала трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Пожар, случившийся 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети.

После ЧП общественники и спасатели предложили меры по повышению пожаробезопасности ТЦ. Так, МЧС России весной разработало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности». Документ изменяет порядок проверок объектов с массовым пребыванием людей.

Однако в Госдуму в итоге 25 июля был внесен другой, схожий по положениям документ – над ним работали парламентарии. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении 12 декабря, а затем отложили принятие поправок к закону до 10 февраля.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru