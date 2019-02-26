Kingspan заморозил проект завода огнестойких сэндвич-панелей

Ирландская компания Kingspan заморозила строительство завода по выпуску огнестойких сэндвич-панелей наполнителем из вспененного полиуретана в Ленинградской области стоимостью в 15 млн евро. Об этом сообщает информагентство РБК.

В российском подразделении Kingspan, предприятии «Кингспан», пояснили, что сейчас отсутствует повод «для срочной реализации проекта». Причины заморозки строительства завода в компании не уточнили. По данным администрации Гатчинского района, «Кингспан» до сих пор не подобрал подходящий участок, хотя возведение предприятия должно было начаться еще в 2018 году.

Как полагают эксперты, такое решение объясняется падением рынка стройматериалов и сэндвич-панелей. Основной потребитель этих панелей – торговые компании, которые возводят магазины.

Добавим, по данным издания «Деловой Петербург», Kingspan заявил о строительстве второго завода в 2017 году. На площадке компания планировала выпускать сэндвич-панели повышенной огнестойкости марки QuadCore со вспененным полиуретаном мощностью около 1 млн квадратных метров в год. Как отмечал генеральный директор «Кингспана» Сергей Чернышев, последнее очень важно при строительстве тех же торговых центров. Панели QuadCore выпускаются на заводах в Чехии и Ирландии. Компания планировала завершить строительство предприятия в 2019 году.

Как писал «Огнепортал», в 2016 году Kingspan заявил о планах открыть в России от трех до четырех предприятий к 2020 году – дополнительно к действующему заводу в промзоне около Малые Колпаны. Мощность производства минераловатных сэндвич-панелей составляет 1,5 квадратных метров в год.

Примечательно, на фоне заморозки строительства заводов иностранных компаний российские производители наращивают мощности по выпуску сэндвич-панелей с начинкой из полиуретана. В начале 2019 года компания «ПрофХолод» заявила об установке второй непрерывной линии по выпуску сэндвич-панелей с огнестойким пенополиизоциануратом PIR. Объем инвестиций составит 10 млн евро, ежегодная мощность производства – 6 млн «квадратов».

Фото: kingspan.com