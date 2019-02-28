«РН-Ванкор» расширяет инфраструктуру в Красноярском крае

«РН-Ванкор» (дочерняя компания «”Роснефть”») на Сузунском нефтегазовом месторождении в Красноярском крае концу февраля 2019 добыла 10 млн тонн нефти. В перспективе – расширение инфраструктуры объекта.

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», добыча углеводородов на Сузунском месторождении в Таймырского Долгано-Ненецкого района идет с сентября 2016 года. Сейчас на девяти кустовых площадках действуют 43 скважины и идет строительство новых.

Также специалисты завершают строительство установки подготовки нефти с ежегодной мощностью 5,2 млн тонн нефти. Кроме этой установки компания возводит и другие объекты: подстанцию «Сузун», линию электропередач «Ванкор-Сузун» протяженностью 91 км, внутрипромысловые трубопроводы длиной в 82 км и жилищно-модульного комплекса (столовая, три общежития на 250 человек, административно-бытовое здание и иные сооружения).

«Роснефть» отмечает, что запасы Сузунского месторождения оцениваются в 38 млрд кубометров газа и 61 млн тонн нефти.

Там же, в Красноярском крае, 14 марта пройдет мероприятие, посвященное пожаробезопасности объектов нефтегазового комплекса, – конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Участники обсудят проблемы и особенности проектирования, современные системы и технологии пожаротушения объектов НГК, разработки в сфере огнезащитных материалов для нефтегазового комплекса.

Экспертами конференции станут начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов и вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин.

Прием заявок на участие в конференции заканчивается 13 марта.

Фото: rosneft.ru