Китайская компания инвестирует 2 млрд рублей в завод огнестойких плит

На территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» появится завод огнестойких плит. Производство планирует открыть Цзянсийская торгово-промышленная компании «Юаньянвэйли», сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

Врио главы региона Радий Хабиров 28 февраля в Доме Республики провел встречу с инвесторами. В мероприятии приняли участие главы муниципалитетов, представители профильных министерств и ведомств, республиканских институтов развития. Участники рассмотрели проекты, среди них – завод по выпуску фиброцементных плит. Китайского инвестора представила созданная для реализации проекта компания «Дасян-Стройматериалы».

Объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей, мощность проиозводства и сроки ввода завода в эксплуатацию не уточняются.

После обсуждения проекта правительство Башкирии, администрация Кумертау и «Дасян-Стройматериалы» подписали трехсторонний меморандум о намерениях.

Отметим, в августе 2018 года министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков с главой компании Jiangxi Yuan Yang WeiLi Хуаном Шихуа обсудил возможность создания российско-китайского предприятия по выпуску фиброцементных плит в Кумертау с объемом инвестиций в 650 млн рублей.

Фото: kerameya.ru