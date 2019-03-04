В России снизились объемы выпуска минваты

В январе 2019 года в России наметился спад выпуска продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». По данным ресурса Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система», объемы производства минеральной теплоизоляции составили 2,26 млн кубометров.

Для сравнения, в январе 2018 года предприятия выпустили 2,4 млн кубических метров минваты, что на 5,7 % превышает показатель начала 2019 года, в декабре – 3 млн (+ 25,8 %).

Спад производства отмечен во всех федеральных округах. Так, в Центральном ФО в январе объемы выпуска продукции составили 0,652 млн кубометров, что на 15,5 % меньше аналогичного периода 2018 года. На Урале производство снизилось на 2,8 % – до 0,346 млн кубометров, в Поволжье – на 7,3 % (до 0,5 млн), в Северо-Западном ФО – на 6 % (до 0,36 млн).

Напомним, по итогам 2018 года объемы выпуска минеральной теплоизоляции достигли 38,1 млн кубометров, что на 6,4 % превышает показатель 2017 в 35,8 млн.

Фото: abcnews.com.ua