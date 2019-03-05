МЧС России ужесточает «Правила противопожарного режима»

Министерство экономического развития России вынесло на обсуждение проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Ассоциация «НСОПБ» предложила ознакомиться с документом всем желающим и внести предложения. Нормативный акт вводит ограничения на курение на производстве, запрет на разжигание огня и обязывает проводить тренировки в местах с массовым пребыванием людей.

Как сообщает Ассоциация, документ разработало МЧС России. Сейчас он находится на экспертизе на предмет выявления положений, препятствующих ведению предпринимательской деятельности. НСОПБ просит рассмотреть проект на «предмет наличия в них положений, вводящих избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для предпринимателей». Все желающие могут направить свои предложения до 7 марта этого года по e-mail: nsopb@nsopb.ru в срок до 07 марта текущего года.

Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 4 декабря 2018 года. Обсуждение постановления началось 25 декабря и завершилось 22 января. Как следует из последней редакции, МЧС России предлагает, в частности, обязать руководителей мест с массовым пребыванием людей обеспечить наличие инструкций по эвакуации при пожаре и не реже одного раза в три месяца проводить тренировки сотрудников – с участием сотрудников госпожнадзора. Ограничения вводятся и для курильщиков.

«Запрещается курение в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках», – сообщается в документе.

Ведомство также предложило запретить разжигать открытый огонь в комнатах общежитий, номерах гостиниц и на балконах квартир.

С полной и актуальной версией документа можно ознакомиться на сайте НСОПБ и портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что изменения в «Правила противопожарного режима» вступят в силу в мае 2019 года.

Фото: kr74.ru