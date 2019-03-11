«Аргус-Спектр» откроет в Финляндии завод систем пожарной безопасности

Санкт-Петербургская компания «Аргус-Спектр» инвестирует 3 млн евро в завод по производству беспроводной противопожарной техники в Финляндии. Об этом сообщают пресс-службы торгового представительства РФ в Финляндии и предприятия.

На днях компания подписала договор о сотрудничестве с городом Савонлинна о создании на его территории российского предприятия. Среди участников церемонии – и.о. торгового представителя России в Финляндии Сергей Синельников, министр финансов Суоми Петтери Орпо, мэр Савонлинны Янне Лайне и гендиректор «Аргус-Спектра» Сергей Левчук.

По словам Сергея Левчука, компания рассчитывает в 2019 году пройти сертификацию и запустить производство. Предприятие будет выпускать беспроводные системы пожарной безопасности, в том числе и для эвакуации людей с ограниченными возможностями.

Как уточняет РБК, строительство завода начнется в 2019 году. Такая спешка связана со стремлением компании выйти на европейский рынок.

«Мы сами поставили себе такие сжатые сроки. По плану, в январе 2020 года компания планирует начать серийный выпуск сертифицированной продукции для продажи на европейском рынке»,– цитирует агентство исполнительного директора «Аргус-Спектра» Михаила Левчука.

Мощности производства систем охранно-пожарной сигнализации составят 500 тыс. штук в год. Компания рассчитывает, что покупать продукцию будут клиенты из стран Евросоюза.

Добавим, «Аргус-Спектр», как сообщается на ее сайте, выпускает пожарные извещатели (марки «Аврора» и «Амур»), охранную сигнализацию («Икар»), системы оповещения «Орфей», интегрированные системы безопасности и другую продукцию.

Фото: argus-spectr.ru