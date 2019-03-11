«РН-Ванкор», «Славнефть» и «НОВАТЭК» – участники конференции «Огнезащита и пожарная безопасность»

Специалисты компаний «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «НОВАТЭК» и «РН-Ванкор» зарегистрировались на участие в Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Красноярске – она состоится в четверг 14 марта.

Участники обсудят разработки в сфере систем пожаротушения для объектов нефтегазовой промышленности, проблемы тушения резервуаров, ознакомятся с новинками в сфере огнезащиты и узнают актуальную информацию в сфере пожарной безопасности. Конференция завершится интерактивной сессией вопросов и ответов.

Экспертами конференции станут начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов и вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин.

Заявки на участие в конференции принимаются до 14 марта. Зарегистрироваться можно по E-mail: mail@ogneportal.ru или по этой ссылке.

Добавим, «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является дочерним предприятием компании «Славнефть». Она была основана в 1997 году для освоения месторождений в Красноярском крае. Общая площадь лицензионных участков составляет 18,3 тыс. квадратных метров. Предприятие добывает углеводороды на Куюмбинском и Терско-Камовском участках, входящих в состав Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления.

«РН-Ванкор» была создана в 2016 году после выделения из компании «Ванкорнефть» (входит в “НК «Роснефть”»). Предприятие осваивает Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения Туруханском и Таймырском Долгано-Ненецком районах Красноярского края. Также «РН-Ванкор» проводит геологоразведочные работы на Ямале.

«НОВАТЭК» сейчас реализует крупный нефтегазовый проект в Ямало-Ненецком автономном округе – «Арктик СПГ 2». Он предусматривает строительство трех линий по выпуску сжиженного газа с ежегодной мощностью в 6,6 млн тонн на базе Утреннего месторождения.