В Красноярске проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В Красноярске сегодня, 14 марта, проходит Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». На площадке «AMAX Сити Отеля» собрались десятки экспертов в сфере пожарной безопасности, представители нефтегазовых компаний и производителей систем пожаробезопасности и огнезащитных материалов. Среди них – специалисты компаний «Горно-химический комбинат», «РН-Ванкор», ЛКЗ «Сибирь», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «НОВАТЭК», МЧС России, «Противопожарные технологии», «ТомскНИПИнефть», НПК «ОгнеХимЗащита».

Конференция состоит из двух рабочих сессий. Первая посвящена проблемам пожаротушения объектов нефтегазового комплекса, вторая – современным разработкам в сфере огнезащитных материалов. В первой рабочей сессии с докладами выступают руководитель отдела маркетинга бийской «Спецавтоматики» Анастасия Бакулина, генеральный директор компании «Каланча» Владимир Селивёрстов, президент холдинга «ОСК Групп» (Москва) Михаил Кочетков, руководитель проектного отдела «НТО Пламя» Андрей Белоногов, заместитель директора по развитию СОУЭ «Тромбон» Алексей Кирьянов, начальник проектно-технического отдела ПО «Плазма-Т» Вадим Федосеев (все из Москвы). Сессию завершит начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ФГБУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов. Он расскажет о проблемах тушения резервуаров углекислотой.

Во второй рабочей сессии свои разработки представят продукт-менеджер Knauf Артем Сарычев, региональный менеджер Rockwool Николай Никитин (оба из Новосибирска) и региональный представитель в Москве и ЦФО столичной компании «О3-Коутингс» Денис Меренков.

Конференция завершится интерактивной сессией вопросов и ответов. На ней участники смогут обсудить проблемы и острые вопросы с экспертами – Сергеем Копыловым и вице-президентом, заместителем председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олегом Ламкиным.

Добавим, спонсором сессии «Проблемы пожаротушения объектов топливно энергетического и нефтегазового комплекса» выступила компания «ОСК Групп».