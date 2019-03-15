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«Юнипро» увеличила инвестиции в Березовскую ГРЭС

Наталья Кузнецова 15.03.2019 В России, Новости

Группа «Юнипро» увеличила инвестиции на восстановление энергоблока №3 Березовской ГРЭС В Красноярском крае. На такое решение повлияло ужесточение требований к огнезащитным покрытиям. Об этом следует из презентации компании.

По данным на конец декабря 2018 года, специалисты завершили установку элементов правой конвективной шахты и вторичного пароперегревателя. «Юнипро» уже потратила на восстановление объекта 25 млрд рублей. Однако компании придется выделить дополнительно 15 млрд рублей.

«Увеличение бюджета проекта связано с ужесточением требований к огнезащитному покрытию, ограниченной доступностью ресурсов, снижением риска отсрочки даты ввода за счет увеличения затрат», – отмечается в презентации.

Кроме того, при восстановлении энергоблока компания столкнулась с такими трудностями, как: выполнение параллельных работ на разных высотах и «обширные требования к огнеупорному покрытию».  «Юнипро»  не уточняет, какие огнезащитные материалы применяются при восстановлении объекта.

Ввод в эксплуатацию энергоблока №3 Березовской ГРЭС ожидается в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, пожар на энергоблоке на Березовской ГРЭС произошел в феврале 2016 года – менее чем через полгода после запуска. Огонь уничтожил металлоконструкции на площади 850 «квадратов».  Группе «Юнипро» с учетом новых инвестиций восстановление объекта обойдется в 40 млрд рублей.

Фото: unipro.energy

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