Бизнес-сообщество нашло недостатки в проекте ужесточения «Правил противопожарного режима»

Представители бизнеса и общественники нашли недостатки в проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». По мнению участников общественных слушаний, увеличение обязательны тренировок может привести к дополнительным затратам, а участие в них сотрудников госпожнадзора – к необходимости выделения дополнительных средств. Об этом следует из заключения, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Отзыв на документ прислали, в частности, «ННК-Хабаровский НПЗ», «СИБУР Холдинг», «Лукойл», «Татнефть», УГМК, «Роснефть», «Фортум», Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», «ТАИФ-НК», «Северсталь» и Торгово-промышленная палата России.

Специалисты обратили внимание на увеличение в два раза периодичности тренировок и привлечение к ним сотрудников МЧС. Новые требования повлекут дополнительные затраты в связи с необходимостью остановки процессов и восстановления параметров на ряде производств, где проходит эвакуация через «чистые зоны». Также проблемы возникнут и в местах с массовым пребыванием людей. Привлечение сотрудников госпожнадзора четыре раза в год для проведения эвакуаций в местах с массовым пребыванием людей потребует дополнительного финансирования, а для жильцов – создаст дополнительные трудности. Также участники обсуждения отметили, что инициатор, МЧС России, не обосновало необходимость увеличения тренировок.

«Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, разработчиком не обоснованы, в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов»,– сообщается в заключении.

Участники обсуждения предложили доработать проект документа.

Напомним, Министерство экономического развития России в начале марта вынесло на обсуждение проект постановления на предмет наличия положений, мешающих бизнесу. Ожидается, что документ вступит в силу в мае 2019 года.

Фото: ksp.kzn.ru