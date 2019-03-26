Прокуратура выявила более 290 тыс. нарушений пожаробезопасности в ТЦ

Специалисты надзорных органов за год, прошедший со дня пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», выявили более 290 тыс. нарушений пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на генеральную прокуратуру РФ.

Как отметили в надзорного ведомстве, в проверках участвовали специалисты государственного пожарного надзора и сотрудники прокуратуры. Число нарушений превысило 290 тыс. Сотрудники ведомств внесли около 48 тыс. представлений. Часть документов, а именно 1,4 тыс. актов, была опротестована.

В частности, в Сибири прокуроры проверили более 8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в 70 % из которых было выявлено свыше 37,5 тыс нарушений. Специалисты добились приостановки работы 269 зданий, уточняет генпрокуратура.

Среди нарушений – отсутствие автоматической пожарной сигнализации, огнетушители с истекшим сроком годности и неудовлетворительное состояние путей эвакуации.

Надзорное ведомство планирует в 2019 году продолжить проверки мест с массовым пребыванием людей.

Примечательно, по данным ресурса «Магазин магазинов», 2018 год оказался минимальным по объему ввода торговых центров за всю историю рынка торговой недвижимости.

«Сроки ввода значительной части объектов, запланированных к открытию в 2018 году, были перенесены. В 2018 году не было введено ни одного объекта с GLA более 50 тыс. кв. м», – отмечает ресурс.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В результате ЧП, по официальным данным, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. После трагедии прокуратура начала проверки мест с массовым пребыванием людей по всей стране. Проверки ТЦ также начались в Казахстане и Белоруссии.

Что касается виновников трагедии, то год спустя следственный комитет России объявил о завершении расследования по одному из уголовных дел. Среди обвиняемых 7 человек: гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, глава «Кемеровского кондитерского комбината» (собственник здания) Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев – они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности, инженер противопожарной фирмы «Системный генератор» Александр Никитин и гендиректор этой компаниии Игорь Полозиненко (нарушение пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть людей), начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин (халатность) и охранник Сергей Антюшин (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Всего СКР возбудил три уголовных дела по факту пожара и привлекли к ответственности 15 человек.

Фото: mchs.cap.ru