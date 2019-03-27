Отечественные компании снижают выпуск минваты

В России продолжается снижение производства минераловатной теплоизоляции. По данным «Единой межведомственной информационно-статистической системы» в феврале компании выпустили 2,3 млн кубометров продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные», тогда как годом ранее 2,4 млн.

Относительно января объемы производства минваты выросли на 4,5 %, а по сравнению с февралем 2018 года сократились на 3,6 %. Большую часть продукции дали рынку предприятия, расположенные в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, – в сумме 1,6 млн кубометров или 69 % от всего объема. Выпуск минеральной теплоизоляции относительно февраля 2018 года снизился во всех округах, кроме Уральского.

Компании Центра произвели 0,74 млн кубометров, что на 6 % меньше февраля 2018 года, Поволжья – 0,47 млн (-12,6 %), Урала – 0,41 млн (+0,7 %).

Напомним, в феврале 2018 года наблюдалась положительная динамика выпуска минваты в 27 % относительно аналогичного периода 2017. В частности, на Урале производство выросло с 0,35 млн кубометров до 0,408 (+14,5 %).

Фото: coowor.com