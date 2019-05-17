В суде Кемерово начались слушания по пожару в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово 16 мая начались слушания по существу по деле пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Суд предоставил слово стороне обвинения. Как сообщают СМИ, представитель прокуратуры обвинил бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» (собственник «Зимней вишни») Юлию Богданову в создании организованной преступной группы и рассказал о нарушениях пожарной безопасности.

Одним из участников процесса был охранник Сергей Антюшин, отключивший пожарную сигнализацию. Гособвинение, как сообщает «Интерфакс-Сибирь», усматривает в деле его действие и бездействие.

Фигурант, по словам прокурора, знал об алгоритмах работы системы пожаротушения, увидел сработавшие пожарные датчики на четвертом этаже и по камерам заметил задымление, то есть он знал о возгорании. При этом Антюшин отключил индикацию датчика и не запустил ее в ручном режиме. Более того, он «не обеспечивал эвакуацию посетителей и персонала, зная о закрытых дверях эвакуационных выходов», не встретил пожарных и не отправил их к месту скопления людей.

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Вина инженера противопожарной системы Александра Никитина – в несоответствии установки пожаротушения официальному проекту, отмечает ТАСС.

«Установка автоматического водяного пожаротушения (в торговом центре) не соответствует проекту. На третьем, четвертом и пятом этажах (здания) не было водяной системы пожаротушения», – заявил гособвинитель.

Юлию Богданову прокуратура обвиняет в создании ОПГ, задачей которой было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности, сообщает «Российская газета». По версии обвинения, женщина руководила группировкой и распределяла роли между участниками. Как уточняет ТАСС, в группировку входили гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор «Кемеровского кондитерского комбината» Гергий Соболев – они должны были игнорировать правила пожаробезопасности и скрывать нарушения от сотрудников ТЦ, посетителей и надзорных органов.

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Примечательно, свою вину отчасти признала только Надежда Судденок. На суде она заявила, что признает свою вину в нарушениях в управлении персоналом, отмечает RuNews24. По ее словам, она упустила контроль за полным посещением сотрудниками инструктажа, поэтому не все прошли обучение программе действия при ЧС.

Следующие заседание, как сообщает «Интерфакс-Сибирь», пройдет 22 мая.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. Пожар в торговом центре унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Материалы первого уголовного дела поступили в Заводской суд Кемерово 26 апреля. Фигурантами по нему проходят семь человек. Всего силовики возбудили три уголовных дела привлекли к ответственности 15 участников.

Фото: РИА Новости, visualrian.ru