Белгородские депутаты предложили размещать в ТЦ пожарную охрану

Депутаты Белгородской областной думы предложили усилить пожарную безопасность торговых центров пожарными подразделениями – частными или добровольными. Инициативу народных избранников уже рассмотрели парламентарии государственной думы.

Законопроект «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона “О пожарной безопасности” и в Федеральный закон “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”» был внесен в нижнюю палату российского парламента 24 апреля.

Как следует из пояснительной записки к документу, предполагается обязать руководителей торговых центров размещать или создавать подразделения частной или добровольной пожарной охраны и заключать с ними гражданско-правовые договора. Причем это касается объектов площадью больше 5 тыс. квадратных метров.

Свою инициативу депутаты объясняют необходимостью повышения пожарной безопасности в торговых центрах наподобие кемеровской «Зимней вишни», залогом которой является оперативная эвакуация людей.

«Для спасения людей в случае возникновения пожара ключевым фактором является наличие обученного и ответственного персонала для выполнения экстренной эвакуации людей, предотвращения роста очага возгорания до прибытия МЧС. В большинстве случаев действия персонала оказываются неэффективными, а зачастую формальными. Разовые учения и тренировки персонала в отсутствие квалифицированных специалистов с опытом проведения мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности, не результативны», – отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что эта мера позволит повысить эффективность эвакуации людей и тушения пожара до прибытия сотрудников МЧС. Законопроект должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Спустя две недели, 6 мая, свой отзыв на законопроект дал комитет по обороне и безопасности. Парламентарии, рассмотрев документ, рекомендовали Белгородской областной думе «внести законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации».

Напомним, сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности». Поводом для инициативы стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Документ был внесен в Госдуму еще 25 июля 2018 года, принят в первом чтении – 12 декабря. Спустя два месяца, 14 февраля 2019 года, в нижней палате парламента прошел круглый стол, посвященный повышению пожаробезопасности в ТЦ.

Фото: Частная пожарная охрана в Нижневартовске, 01viur.ru