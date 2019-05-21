Снова горела кровля: в Кемерово огонь уничтожил автосалон

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту крупного пожара в автосалоне Hyundai и Skoda Кемерово. Во время возгорания, как и при других подобных ЧП, горела кровля здания.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о пожаре поступило 20 мая в 20:49 по местному времени. К моменту прибытия подразделений полыхала крыша двухэтажного здания на площади 1 тыс. квадратных метров. Тушение огня осложнялось тем, что рядом находилась автозаправка и соседние здания, поэтому была угроза распространения пламени. К 18:15 по моск. времени сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение. Общая площадь возгорания составила 4 тыс. «квадратов». Всего в ликвидации пожара от МЧС было задействовано 29 единиц техники и более 90 специалистов. В результате пожара никто не пострадал.

Сейчас эксперты выясняют причины ЧП. Свою проверку начала и региональная прокуратура.

«В связи с произошедшим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

По данным ТАСС, сгоревший объект был введен в эксплуатацию в 2009 году. При этом он был оборудован автоматической установкой пожаротушения и пожарными кранами. Спустя 7 лет сотрудники МЧС во время проверки нашли нарушения и оштрафовали ответственного за пожарную безопасность. Тогда, как отметили в ведомстве, все нарушения были устранены.

Добавим, руководитель рабочей группы по огнезащите Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Евгений Кузнецов ранее отмечал, что все крупные пожары в России происходят по одному сценарию – горит кровля. Так, с возгорания крыши здания начинался пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», питерском гипермаркете «Лента» и красноярском предприятии «Красмаш».

Фото и видео: vk.com/mchs42 (ГУ МЧС России по Кемеровской области)