В Екатеринбурге состоится конференция «Пожарная безопасность и огнезащита»

В Екатеринбурге 11 июля пройдет Международная конференция «Пожарная безопасность и огнезащита». Мероприятие состоится при поддержке экспертов министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ВНИИПО МЧС России, Ассоциаций «НСОПБ» и «Союз 01».

Нынешняя конференция, посвященная проблемам обеспечения пожарной безопасности, особенная.

Во-первых, она совпадает с последним днем работы юбилейной промышленной выставки «Иннопром» – она пройдет в Уральской столице с 8 по 11 июля. Поэтому участники, приехав в Екатеринбург на два-три дня раньше, смогут посетить и эту выставку.

Во-вторых, на конференции «Пожарная безопасность и огнезащита» ожидаются эксперты из регионального управления МЧС России, комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, министерства общественной безопасности Свердловской области и департамента государственного жилищного и строительного надзора.

В-третьих, участники мероприятия смогут обсудить широкий круг актуальных проблем и получить ответы на свои вопросы благодаря экспертам из министерств и общественных организаций из разных областей: нормативного регулирования в сфере пожарной безопасности, огнезащитных материалов, активных систем пожаротушения, оповещения и дымоудаления.

Кроме того, на конференции можно будет узнать о новинках в сфере пожарно-технической продукции, огнезащиты и активного пожаротушения, пообщаться с производителями огнезащитной продукции, обсудить проблемы борьбы с контрафактом, обеспечения и повышения пожарной безопасности строительных конструкций.

Официальным спонсором конференции выступила уральская компания «Тизол» – производитель огнезащитных материалов и негорючей тепло- и звукоизоляции из минеральной ваты. Главный эксперт – зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин.

Международная конференция «Пожарная безопасность и огнезащита» пройдет в «Атриум Палас Отеле», конференц-зал «Ассамблея».

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 11 июля.

Оргкомитет конференции

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Фото: ИД «МедиаПро»