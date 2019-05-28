Российские компании в апреле увеличили выпуск минваты

Компании в апреле вернулись к показателям 2018 года по выпуску продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Как следует из данных сервиса Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система», предприятия дали рынку за четыре месяца, с января по апрель, 10,4 млн кубометров.

Относительно аналогичного периода прошлого года выпуск минваты вырос на 0,2 % или 24,91 кубометра. В минувшем месяце производство теплоизоляции выросло на 1,5 % к уровню апреля 2018 года и достигло 2,89 млн кубометров (+1,7 % к марту 2019).

Федеральные округа-лидеры, Центральный, Привожский и Уральский, в сумме изготовили за четыре месяца 7,47 млн кубометров, что составляет 71,6 % от всего объема. При этом производство выросло только в центральных регионах страны. Предприятия ЦФО в январе-апреле дали рынку 3,64 млн кубометров при прошлогодних 3,39 млн или на 7,3 % больше. В Поволжье выпуск минеральной теплоизоляции сократился на 4,6 % – с 2,27 млн кубометров в 2018 году до 2,167 млн, на Урале – на 4,9 % (с 1,74 млн до 1,6 млн).

Добавим, 21 мая один из крупнейших игроков Уральского федерального округа «ТехноНИКОЛЬ» увеличил мощности предприятия по выпуску минваты в Челябинске. Корпорация ввела на заводе новую линию по производству рулонной технической изоляции на основе минеральной ваты с ежегодной мощностью 270 тыс. кубометров.

Руководитель направления «Минеральная изоляция» компании Василий Ткачев тогда отметил, что 80 % огнезащиты выпускается на основе минваты. Новая линия позволит удовлетворить потребности рынка.

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