Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил расширить полномочия МЧС

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил расширить надзорные полномочия МЧС в сфере пожарной безопасности. Об этом следует из ежегодного доклада бизнес-омбудсмена «Реестр системных проблем российского бизнеса», представленного президенту России Владимиру Путину.

В разделе «Пожарная безопасность – системные решения» анализируются основные проблемы пожарной безопасности, профилактической работы, угрозы и представлены пути решения. Отметим, эту часть доклада подготовили омбудсен в сфере пожарной безопасности Марина Блудян, специалисты экспертного совета при бизнес-омбудсмене, Института экономики и роста им. П. А. Столыпина и департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ.

Эксперты отметили положительные и отрицательные стороны работы ведомства. Так, с 2013 года МЧС снижает число проверок и излишнее административное давление. При этом благодаря замене проверок «иными мероприятиями» снижается число пожаров на производстве, складах и административно-хозяйственных зданиях.

«Число плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности снизилось в общей сло жности почти в четыре раза, при этом число возгораний на 30 %», – сообщается в докладе.

Одна из проблем – исключение в 2006 году из полномочий госпожнадзора права надзора при проектировании, строительстве и приемке в эксплуатацию объектов, а также двойное регулирование согласования специальных технических условий по пожарной безопасности Минстроем и МЧС России. Как следствие – пожарный надзор может повлиять на ситуацию только при процедуре согласования СТУ. Но и тут есть проблема.

«При проведении реконструкции в феврале 2014 года собственник (“Зимней вишни”, прим. ред) грубо нарушал требования пожарной безопасности – при проведении реконструкции органами пожарного надзора было отказано в согласовании СТУ, однако Управлением госэкспертизы администрации Кемеровской области выдано положительное заключение на проект», – говорится в докладе.

Поэтому авторы доклада предлагают вернуть МЧС России полномочия по экспертизе проектной документации в сфере пожарной безопасности, выдаче разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, возможно такое решение проблемы: создание межведомственного регламента «по рассмотрению и согласованию в единой межведомственной комиссии СТУ по пожарной безопасности и ведение единого реестра согласованных СТУ по пожарной безопасности».

Отмечается и такая проблема, как сокрытие собственниками зданий нарушений, допущенных при строительстсве и реконструкции по причине страха наступления возможных негативных последствий. Выход из ситуации: «амнистия» в сфере противопожарной безопасности, которая предполагает освобождение от ответственности при условии уведомления органов пожарного надзора о нарушениях и их устранении.

Аппарат бизнес-омбудсена предлагает провести комплексную реформу МЧС в сфере пожарной охраны, переведя ведомство на «“объективный” метод контрольно-надзорных мероприятий вместо проверок компаний» и предоставить право внезапных проверок мест массового скопления людей и детей. Отмечается и такая проблема, как недостаточная информированность спасательного ведомства об открытии новых объектов с массовым пребыванием людей. Как выход из ситуации – «расширить перечень видов деятельности, в отношении которых предусмотрено уведомление МЧС о начале их осуществления».

Добавим, с полной версией доклада Бориса Титова, касающейся пожарной безопасности, вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: radio.mynoginsk.com