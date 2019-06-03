В Казани состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

Инновационные разработки в сфере пожарной безопасности, контрафакт на рынке огнезащиты, эволюция и оптимальные технологии повышения пожаробезопасности стали основными темами Межуднародной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие 30 мая в пятый раз подряд прошло в Казани на площадке отеля «Мираж».

Экспертами конференции выступили вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин, представители ВНИИПО МЧС России– начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования Андрей Пехотиков и руководитель НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров Сергей Копылов. Мероприятие привлекло внимание представителей нефтегазового сектора, среди них – сотрудники компаний «Нижнекамскнефтехим», «Татнефтегазпереработка», НК «ТАИФ», «Казаньоргсинтез». Кроме того, обсудить актуальные проблемы отрасли прибыли специалисты проектных и сервисных организаций («Нефтепромпроект», «ПроектСтройИнжиниринг») производителей огнезащитной продукции (НПК «ОгнеХимЗащита», «Огнеза», «Унихимтек», ВМП и др).

Конференция открылась с рабочей сессии, посвященной разработкам в сфере огнезащиты для объектов НГК. О своей продукции рассказали «конструктивщики»: представители компаний «Кнауф Гипс», Rockwool и «Тизол».

Продукт-менеджер по сухому строительству «Кнауф Гипс» Марсель Бикметов акцентировал внимание на инвестициях компании в сертификацию продукции компании. Он подчеркнул, что производитель постоянно проводит испытания и продлевает действия сертификатов. Бикметов рассказал и об известных потребителю огнезащитных продуктах – цементных плитах «Аквапанель» и огнестойких гисповолокнистых листах «Файерборд». Также специалист упомянул проблему, о которой ранее не раз говорили на конференциях: закладывание в проектах одних материалов с уровнем пожаробезопасности КМ0 и фактическое использование продукции с более худшими показателями КМ2.

Региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Rockwool по республике Татарстан Станислав Бухамет представил публике огнезащитную систему Rockfire на основе минеральной ваты. Он подчеркнул одно из достоинств продукции – сочетание свойств теплоизоляции и огнезащиты.

Заместитель главного инженера по развитию компании «Тизол», член президиума, эксперт ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов в этот раз отошел от темы борьбы с контрафактом и уделил несколько минут истории производителя. В этом году компания отмечает 70-летний юбилей, и к этому событию специалисты разработали новинку – система конструктивной огнезащиты ЛСТК. По словам Кузнецова, в ходе работы специалисты провели порядка 50 испытаний в поисках верного решения. Кроме того, уральцы разработали технологический регламент для системы конструктивной огнезащиты «ЕТ Метал плюс».

Сессию огнезащитчиков завершил Андрей Пехотиков докладом о развитии нормативно-технической базы. Он напомнил участникам конференции об анонсированной председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым «регуляторной гильотине», которая подразумевает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативных актов и сводов правил, и рассказал об испытаниях на базе ВНИИПО 10 огнезащитных покрытий. Материалы позиционировались по пределу огнестойкости от 90 до 120 минут, но ни один не продержался более получаса. Это, как отметил Пехотиков, свидетельствует о контрафакте на рынке, причем он касается не только покрытий, но и конструктива и штукатурок.

Конференцию во второй рабочей сессии продолжили производители систем оповещения и пожаротушения. Генеральный директор компании «Юнитест» Валерий Овчинников рассказал об извещателях «Минитроник А32.Ех». Он отметил универсальность и практичность оборудования. Извещатели, по его словам, выпускаются во взрывозащищенном исполнении и хорошо подходят для использования в энергетической и нефтегазовой отраслях.

Президент холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков, в свою очередь, припомнил недавние пожары и назвал главную проблему, от которой вряд ли спасут новейшие разработки в сфере пожаротушения, – безответственное отношение к вопросам пожарной безопасности. Гарантию могут дать комплексные решения, одно из них – применение установок с газом Novec. Разработку публике на деле представил руководитель проектов НИОКР компании 3М Олег Юниязов. Он сымитировал короткое замыкание и показал срабатывание системы пожаротушения, а также ее безопасность для широкой аудитории. Участники конференции предложили снизить цену на Novec, чтобы продукт был более доступен. Кочетков парировал: срок службы газа составляет 30 лет, поэтому что дороже по факту еще предстоит сравнить.

Заместитель генерального директора Securiton Владимир Николаев рассказал о разработках компании – системах обнаружения пожара Securiton. По его словам, продукция обеспечивает большой срок службы. Так, Securiton имеет гарантию безотказной работы в 65 тыс. часов или 7,5 лет, Wagner– 43500 часов (5 лет).

Замдиректора по развитию «Плазма-Т» Вадим Федосеев представил рублике систему автоматического дозирования и хранения пенного концентрата. Он подчеркнул одно из достоинств разработки: она обеспечивает полное резервирование как основной, так и резервной линии подачи концентрата. Это, в свою очередь, повышает надежность оборудования, в том числе и во время проведения регламентных работ.

Сергей Копылов рассказал участникам о совместной разработке ВНИИПО и компании «ТермоЭлектрика» – термосенсорах. Новинка исходит из технологии обнаружения предпожарной ситуации, когда начинает возникать проблема, а пожар еще не возник. Сама идея возникла из статистики. Ежегодно происходит 40 тыс. пожаров из-за нарушений правил монтажа и неисправностей электрооборудования.

«Мы не умеем правильно контролировать ситуацию с пожарами, связанными с электрооборудованием. Реально проблема “что-то пошло не так” возникает гораздо раньше. Если начать перехватывать проблему на этом уровне, то она начнет меняться кардинально», – сказал Сергей Копылов.

Новинка представляет собой наклейку, «глазочки» которой меняют цвет при изменении температуры. Копылов заявил, что под разработку будет разработан новый межгосударственный стандарт. Олег Ламкин отметил проблему, что в России нормы следуют за развитием техники.

Конференция завершилась сессией вопросов и ответов, на которой участники меропрития обсудили с экспертами интересующие их проблемы.

Материалы конференции

«Огнезащитные решения Rockwool», Rockwool

«Новые решения конструктивной огнезащиты от АО «ТИЗОЛ’», «ТИЗОЛ» (Нижняя Тура)

«Концепция развития нормативно-технической базы средств огнезащиты строительных конструкций» — Андрей Пехотиков, начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)

Влияние норм экологического регулирования на рынок газового пожаротушения, компания 3М

Специальные системы обнаружения пожара производства компании SECURITON AG (Швейцария), SECURITON (Москва)

«Автоматическое дозирование и хранение пенного концентрата в установках пенного пожаротушения», «Плазма-Т»

«Технология раннего обнаружения пожаров, связанных с электрооборудованием» — Сергей Копылов, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва). В соавторстве с Лесивым А.В., Копыловым П.С., Елышевым И.П.